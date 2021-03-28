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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На "Площадке" - журналист Максим Осипов После всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами...

После всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами бывших палачей. Уколы зонтиком будут и дальше продолжаться. Поэтому вопросами сохранения исторической памяти нужно заниматься уже сейчас.В нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. На "Площадке" сегодня - журналист Максим Осипов. О том, как важно сохранить культурный код нации (видео).