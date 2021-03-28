|
На "Площадке" - журналист Максим Осипов
29.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПосле всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами бывших палачей. Уколы зонтиком будут и дальше продолжаться. Поэтому вопросами сохранения исторической памяти нужно заниматься уже сейчас.
В нашей рубрике "Площадка" - журналисты, общественные деятели, блогеры и другие неравнодушные белорусы высказывают свое мнение о том или ином событии. На "Площадке" сегодня - журналист Максим Осипов. О том, как важно сохранить культурный код нации (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После всех потрясений для многих удивительно, как Беларуси удалось так достойно выглядеть на карте современной Европы. И это уж точно никак не вяжется с планами...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)