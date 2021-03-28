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Как будет работать обновленный Уголовный кодекс. Тезисы экспертов

29.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подобные материалы никогда не выйдут на первых полосах европейских СМИ. Там властям привычнее забросить фейк и раздуть из него нужный материал, а затем продолжить играть на доверии своих же людей.  Ведь локдауны нужно как-то оправдывать. Европейский рецепт прост - людей по квартирам, а полиции - карт-бланш. И вот уже подавлять протесты помогают даже собаки, набрасываясь на протестующих. Это, впрочем, никак не мешает ЕС раздавать советы другим - методично и последовательно дестабилизировать  обстановку в неугодных странах.

Оскал Запада и откровенное вмешательство во внутренние дела, хорошо показали, что белорусам пора модернизировать свои законы, которые отвечали бы духу деструктивного времени. Глядя на то с какой скоростью различные интернет-платформы используют людей, превращая их в бесправных камикадзе, становится жутко. Давайте откровенно - в Беларуси один из самых мягких УК и КоАП.  Если сравнивать даже с той же Германией и Великобританией. Административный кодекс, напомним, обновили, сейчас на очереди Уголовный. Документ в высокой степени готовности и уже в Администрации Президента.

Как будет работать обновленный Уголовный кодекс. Тезисы экспертов


Так что у Минюста впереди большая работа. Юристам предстоит состыковать обновленное право с общественным восприятием. Об этом говорили на неделе гости "Понятной политики Плюс". За время работы над документом в министерство поступило около сотни предложений. Часть из них была учтена. 

Как в итоге будет работать обновленный закон, что делать с теми, кто пытается переписать историю, - главные тезисы экспертов прямо сейчас (видео). 

Затронули также последние призывы посольств западных стран, адресованные белорусам. Власти США, напомним, фактически открыто призывали, в том числе через мессенждеры и соцсети, к участию в незаконных мероприятиях. Гости сошлись во мнении, что язык дипломатии давно забыт, чего не скажешь о методах подрывной деятельности, отработанных еще в годы холодной войны. 

 
 
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Подобные материалы никогда не выйдут на первых полосах европейских СМИ. Там властям привычнее забросить фейк и раздуть из него нужный материал, а затем продолжить...
 
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