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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как будет работать обновленный Уголовный кодекс. Тезисы экспертов Подобные материалы никогда не выйдут на первых полосах европейских СМИ. Там властям привычнее забросить фейк и раздуть из него нужный материал, а затем продолжить...

Подобные материалы никогда не выйдут на первых полосах европейских СМИ. Там властям привычнее забросить фейк и раздуть из него нужный материал, а затем продолжить играть на доверии своих же людей. Ведь локдауны нужно как-то оправдывать. Европейский рецепт прост - людей по квартирам, а полиции - карт-бланш. И вот уже подавлять протесты помогают даже собаки, набрасываясь на протестующих. Это, впрочем, никак не мешает ЕС раздавать советы другим - методично и последовательно дестабилизировать обстановку в неугодных странах.Оскал Запада и откровенное вмешательство во внутренние дела, хорошо показали, что белорусам пора модернизировать свои законы, которые отвечали бы духу деструктивного времени. Глядя на то с какой скоростью различные интернет-платформы используют людей, превращая их в бесправных камикадзе, становится жутко. Давайте откровенно - в Беларуси один из самых мягких УК и КоАП. Если сравнивать даже с той же Германией и Великобританией. Административный кодекс, напомним, обновили, сейчас на очереди Уголовный. Документ в высокой степени готовности и уже в Администрации Президента.Так что у Минюста впереди большая работа. Юристам предстоит состыковать обновленное право с общественным восприятием. Об этом говорили на неделе гости "Понятной политики Плюс". За время работы над документом в министерство поступило около сотни предложений. Часть из них была учтена.Как в итоге будет работать обновленный закон, что делать с теми, кто пытается переписать историю, - главные тезисы экспертов прямо сейчас (видео).Затронули также последние призывы посольств западных стран, адресованные белорусам. Власти США, напомним, фактически открыто призывали, в том числе через мессенждеры и соцсети, к участию в незаконных мероприятиях. Гости сошлись во мнении, что язык дипломатии давно забыт, чего не скажешь о методах подрывной деятельности, отработанных еще в годы холодной войны.