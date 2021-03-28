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"Оставить в покое Беларусь". Патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США

29.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Глядя на таких персонажей и на то, что происходит, заканчивается терпение и у адекватных белорусов. Которые законными методами все громче высказывают свою позицию. На этой неделе мы видели довольно необычную для нашей страны картину: пикеты у зданий дипломатических миссий.

В разных городах патриоты собирались у посольств Польши, Литвы, Украины и США. Призыв простой и понятный: оставить в покое Беларусь. Те, кто живут двойными стандартами, не должны диктовать условия суверенной и независимой стране. А тем более рассказывать нам о наших героях и навязывать свою трактовку истории.

Это кадры, снятые у генконсульства Литвы в Гродно... Собравшиеся требовали уважать их выбор! Мы готовы поддерживать добрососедские отношения со всеми без исключения государствами, но диктовать свои условия - не стоит.

В Бресте в руках участников пикета возле генконсульства Польши - плакаты с надписями "Бурый - преступник". Таким образом жители города выразили свое несогласие с героизацией преступного отряда Бурого. Эти каратели убили 79 этнических белорусов, сожгли 5 деревень.

Хватит вмешиваться во внутренние дела нашей страны! С таким требованием вышли неравнодушные белорусы в Минске. У литовского посольства случился красноречивый эпизод. К людям, которые стояли под государственными флагами, вышел сотрудник дипмиссии и начал снимать происходящее на мобильный телефон. Наш коллега - журналист RT - поговорил с этим человеком. А потом прокомментировал этот момент в одном из наших эфиров. Давайте посмотрим.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Глядя на таких персонажей и на то, что происходит, заканчивается терпение и у адекватных белорусов. Которые законными методами все громче высказывают свою позицию....
 
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