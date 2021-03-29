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Работодателям разрешат увольнять за призывы к политическим забастовкам

29.03.2021 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Изменения в законодательство, предусматривающие расторжение контракта с работниками за призывы к забастовкам, которые не связанны с трудовыми спорами, планируется принять в Беларуси в ближайшее время. Об этом в воскресенье заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Александр Рахманов, сообщает ТАСС.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Мы предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — отметил он в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь-1».

Рахманов констатировал, что на сегодняшний день довольно распространена «тематика так называемых незаконных забастовок». «В случае с событиями второго полугодия 2020 года ни о каком трудовом споре речи не шло», — считает он.

«Принимались меры для того, чтобы расшатать коллективы, чтобы приостановить или вообще остановить работу предприятия. И как мы видим в дальнейшем — поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых продукция наших предприятий пользуется спросом», — заявил заместитель госсекретаря.

 
 
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Заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов отметил, что сегодня такого типа акции, не связанные с трудовыми спорами, довольно распространены.
 
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