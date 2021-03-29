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Тепло, но дождливо. Какой будет погода в Гомеле в последнюю мартовскую неделю

29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомель, похоже, приходит по-настоящему весенняя погода — и мы пока радуемся хотя бы тому, что за окном уже не минус, а уверенный плюс. В ближайшие дни потепление продолжится, но будет хмуро и дождливо, предупреждает pogoda.by.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник в Гомеле +10°C и небольшой дождь.

Во вторник так же, но без осадков.

В среду обещают +12°C и дожди.

Зато в четверг уже +15°C и солнечно.

К пятнице погода снова испортится: всего +11°C, сильный ветер и дожди.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ближайшие дни потепление продолжится, но будет хмуро и дождливо.
 
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