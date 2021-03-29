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Тепло, но дождливо. Какой будет погода в Гомеле в последнюю мартовскую неделю
29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомель, похоже, приходит по-настоящему весенняя погода — и мы пока радуемся хотя бы тому, что за окном уже не минус, а уверенный плюс. В ближайшие дни потепление продолжится, но будет хмуро и дождливо,
В понедельник в Гомеле +10°C и небольшой дождь.
Во вторник так же, но без осадков.
В среду обещают +12°C и дожди.
Зато в четверг уже +15°C и солнечно.
К пятнице погода снова испортится: всего +11°C, сильный ветер и дожди.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни потепление продолжится, но будет хмуро и дождливо.
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