Тепло, но дождливо. Какой будет погода в Гомеле в последнюю мартовскую неделю

Источник материала: Tut.by

В Гомель, похоже, приходит по-настоящему весенняя погода — и мы пока радуемся хотя бы тому, что за окном уже не минус, а уверенный плюс. В ближайшие дни потепление продолжится, но будет хмуро и дождливо, предупреждает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В понедельник в Гомеле +10°C и небольшой дождь.

Во вторник так же, но без осадков.

В среду обещают +12°C и дожди.

Зато в четверг уже +15°C и солнечно.

К пятнице погода снова испортится: всего +11°C, сильный ветер и дожди.

Хорошей недели, друзья!

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