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В один из дней - аж +19°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Брест, наконец, придет настоящая весна, обещает
В понедельник в Бресте будет переменная облачность без осадков и 11 °C.
Во вторник возможен дождь. Воздух прогреется до +14°С.
Среда будет теплой и солнечной. Столбик термометра поднимется до +19°С.
В четверг — переменная облачность и +18°С.
Пятница будет ненастной. Воздух прогреется всего до +11°С, усилится ветер. Порывы будут достигать 18 м/с.
Хорошей недели, друзья, — весна, похоже, еще только начинается!
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