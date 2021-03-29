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В один из дней - аж +19°С. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Брест, наконец, придет настоящая весна, обещает pogoda.by. Хорошо, что хоть к апрелю, правда?


Фото использовано в качестве иллюстрации

В понедельник в Бресте будет переменная облачность без осадков и 11 °C.

Во вторник возможен дождь. Воздух прогреется до +14°С.

Среда будет теплой и солнечной. Столбик термометра поднимется до +19°С.

В четверг — переменная облачность и +18°С.

Пятница будет ненастной. Воздух прогреется всего до +11°С, усилится ветер. Порывы будут достигать 18 м/с.

Хорошей недели, друзья, — весна, похоже, еще только начинается!

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Теги: Брест
 
 
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