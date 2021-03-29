Очень тепло, но ветрено и дождливо. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Зимние куртки на этой неделе можно прятать — в Гродно идет тепло. Правда, время от времени могут идти дожди. Также ожидается сильный ветер, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 29 марта, сплошная облачность и без осадков. Днем — +7…9 °С.

Во вторник днем ожидается +11…13 °С. Пасмурно, возможен дождь.

В среду, 31 марта, переменная облачность, ночью — дождь, днем — переменная облачность и сильный ветер. Вечером — ясно. Днем будет +15…17 °С.

В четверг переменная облачность и без осадков. Ночью и утром — туман. Днем прогнозируют +15…17 °С.

В пятницу, 2 апреля, будет пасмурно, дождливо и ветрено. Похолодает. Днем — +4…6 °С.

Хорошей недели, друзья!

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