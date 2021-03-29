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Очень тепло, но ветрено и дождливо. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе
29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимние куртки на этой неделе можно прятать — в Гродно идет тепло. Правда, время от времени могут идти дожди. Также ожидается сильный ветер,
Сегодня, в понедельник, 29 марта, сплошная облачность и без осадков. Днем — +7…9 °С.
Во вторник днем ожидается +11…13 °С. Пасмурно, возможен дождь.
В среду, 31 марта, переменная облачность, ночью — дождь, днем — переменная облачность и сильный ветер. Вечером — ясно. Днем будет +15…17 °С.
В четверг переменная облачность и без осадков. Ночью и утром — туман. Днем прогнозируют +15…17 °С.
В пятницу, 2 апреля, будет пасмурно, дождливо и ветрено. Похолодает. Днем — +4…6 °С.
Хорошей недели, друзья!
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Зимние куртки на этой неделе можно прятать - в Гродно идет тепло. Правда, время от времени могут быть дождь. Также ожидается сильный ветер.
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