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Очень тепло, но ветрено и дождливо. Какой будет погода в Гродно на новой рабочей неделе

29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Зимние куртки на этой неделе можно прятать — в Гродно идет тепло. Правда, время от времени могут идти дожди. Также ожидается сильный ветер, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник, 29 марта, сплошная облачность и без осадков. Днем — +7…9 °С.

Во вторник днем ожидается +11…13 °С. Пасмурно, возможен дождь.

В среду, 31 марта, переменная облачность, ночью — дождь, днем — переменная облачность и сильный ветер. Вечером — ясно. Днем будет +15…17 °С.

В четверг переменная облачность и без осадков. Ночью и утром — туман. Днем прогнозируют +15…17 °С.

В пятницу, 2 апреля, будет пасмурно, дождливо и ветрено. Похолодает. Днем — +4…6 °С.

Хорошей недели, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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Зимние куртки на этой неделе можно прятать - в Гродно идет тепло. Правда, время от времени могут быть дождь. Также ожидается сильный ветер.
 
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