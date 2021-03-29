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Можно снять пуховики. Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе
29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Март попрощается с витеблянами теплом и дождями, апрель начнется с такой же погоды,
В понедельник в Витебске днем +6…+8°С. Возможен дождь.
Во вторник — до 9 градусов тепла, дождь и порывистый ветер.
В среду настоящая весна: ночью +7…+9°С, днем — +11…13°С. В прогнозе дождь.
В четверг, 1 апреля, до +13°С. Без осадков.
В пятницу до +11°С. Но мокрый снег, дождь, сильный ветер.
Хорошей недели, друзья!
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Март попрощается с нами теплом и дождями, апрель начнется с такой же погоды.
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