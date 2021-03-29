Можно снять пуховики. Какой будет погода в Витебске на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Март попрощается с витеблянами теплом и дождями, апрель начнется с такой же погоды, прогнозирует pogoda.by.





В понедельник в Витебске днем +6…+8°С. Возможен дождь.

Во вторник — до 9 градусов тепла, дождь и порывистый ветер.

В среду настоящая весна: ночью +7…+9°С, днем — +11…13°С. В прогнозе дождь.

В четверг, 1 апреля, до +13°С. Без осадков.

В пятницу до +11°С. Но мокрый снег, дождь, сильный ветер.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .