Дожди и до +15 градусов. Погода в Могилеве на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Да-да, это прогноз погоды, а не тренировка к 1 апреля: на неделе в Могилеве — до +15°С! Самим не верится, если честно. Правда, большая часть недели будет дождливой, какая-то — еще и ветреной. А в первые выходные апреля, по предварительному прогнозу pogoda.by, заметно похолодает — так что не спешите прятать пальто и куртки до следующего сезона.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY​​​​​

Сегодня, 29 марта, весь день прогнозируют дожди и серое небо. На термометре — до +9 °С.

Во вторник днем будет +8…+10 °С, без осадков, но поднимется порывистый ветер. При этом утро будет солнечным, а вечером прогнозируют дождь.

В среду, 31 марта, будет сплошная облачность, ветрено, но уже +6…+13 °С. Весь день местами возможны небольшие дожди.

В четверг впервые в этом году будет +15 °С, а погода будет ну совсем нерабочей: солнечно, ветер утихнет и никаких осадков.

В пятницу, 2 апреля, вернутся дожди и серое небо, порывистый ветер. Похолодает: +7…+10 °С.

Хорошей недели, друзья!

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