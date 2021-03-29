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Дожди и до +15 градусов. Погода в Могилеве на новой рабочей неделе
29.03.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Да-да, это прогноз погоды, а не тренировка к 1 апреля: на неделе в Могилеве — до +15°С! Самим не верится, если честно. Правда, большая часть недели будет дождливой, какая-то — еще и ветреной. А в первые выходные апреля, по
Сегодня, 29 марта, весь день прогнозируют дожди и серое небо. На термометре — до +9 °С.
Во вторник днем будет +8…+10 °С, без осадков, но поднимется порывистый ветер. При этом утро будет солнечным, а вечером прогнозируют дождь.
В среду, 31 марта, будет сплошная облачность, ветрено, но уже +6…+13 °С. Весь день местами возможны небольшие дожди.
В четверг впервые в этом году будет +15 °С, а погода будет ну совсем нерабочей: солнечно, ветер утихнет и никаких осадков.
В пятницу, 2 апреля, вернутся дожди и серое небо, порывистый ветер. Похолодает: +7…+10 °С.
Хорошей недели, друзья!
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