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Наниматели смогут расторгать контракты с работниками за забастовки - Совбез

29.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. Наниматели смогут расторгать контракты с работниками за призывы к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам, сообщил заместитель госсекретаря Совбеза Александр Рахманов в эфире телеканала "Беларусь 1".

Он отметил, что незаконные забастовки - довольно распространенная тематика со второй половины прошлого года. По словам Рахманова, принимались меры для расшатывания коллективов, были попытки остановить работу предприятий. Это делалось, чтобы поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых белорусская продукция пользуется спросом.

"Мы также предусмотрели и предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются", - добавил заместитель госсекретаря.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура предлагала в Трудовом кодексе установить безусловный запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовки, а соответствующее решение суда – подлежать немедленному исполнению.

Впервые будет введена ответственность за такие проявления экстремизма, как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Не согласные с результатами выборов вышли на улицы Минска и других городов страны. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику.

Протестная активность наблюдалась и на предприятиях. Как при этом заявляли власти, заводы работали в штатном режиме.

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Теги: Минск
 
 
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Заместитель госсекретаря Совета безопасности полагает, что забастовки были нужны для того, чтобы поделить рынки, в том числе зарубежные, на которых белорусская...
 
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