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Видео рискового «зацепинга». В Витебске парень проехал на задней лестнице троллебуса

29.03.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске парень прокатился на троллейбусе, зацепившись за заднюю лестницу. Видео рискованных «покатушек» появилось в городском телеграм-канале.

Парень зацепился за заднюю лестницу троллейбуса-«четверки» на остановке «Площадь Победы» и проехал так до следующей остановки на проспекте Черняховского. По пути он улыбался и махал рукой пассажирам троллейбуса, прохожим и проезжающим по проспекту автомобилистам.

Такой способ передвижения опасен: троллейбус может наехать на яму, набрать скорость или наоборот затормозить — и человек может упасть на асфальт и получить травмы. Как правило, ГАИ, если видит «зацеперов» на общественном транспорте в городе, останавливает его.

 
Теги: Витебск
 
 
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Парень зацепился за заднюю лестницу троллейбуса-«четверки» на остановке «Площадь Победы», проехал так до следующей остановки на проспекте Черняховского.
 
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