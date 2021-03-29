|
Видео рискового «зацепинга». В Витебске парень проехал на задней лестнице троллебуса
29.03.2021 10:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске парень прокатился на троллейбусе, зацепившись за заднюю лестницу. Видео рискованных «покатушек» появилось в
Парень зацепился за заднюю лестницу троллейбуса-«четверки» на остановке «Площадь Победы» и проехал так до следующей остановки на проспекте Черняховского. По пути он улыбался и махал рукой пассажирам троллейбуса, прохожим и проезжающим по проспекту автомобилистам.
Такой способ передвижения опасен: троллейбус может наехать на яму, набрать скорость или наоборот затормозить — и человек может упасть на асфальт и получить травмы. Как правило, ГАИ, если видит «зацеперов» на общественном транспорте в городе, останавливает его.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень зацепился за заднюю лестницу троллейбуса-«четверки» на остановке «Площадь Победы», проехал так до следующей остановки на проспекте Черняховского.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)