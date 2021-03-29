Видео рискового «зацепинга». В Витебске парень проехал на задней лестнице троллебуса

Источник материала: Tut.by

В Витебске парень прокатился на троллейбусе, зацепившись за заднюю лестницу. Видео рискованных «покатушек» появилось в городском телеграм-канале .

Парень зацепился за заднюю лестницу троллейбуса-«четверки» на остановке «Площадь Победы» и проехал так до следующей остановки на проспекте Черняховского. По пути он улыбался и махал рукой пассажирам троллейбуса, прохожим и проезжающим по проспекту автомобилистам.

Такой способ передвижения опасен: троллейбус может наехать на яму, набрать скорость или наоборот затормозить — и человек может упасть на асфальт и получить травмы. Как правило, ГАИ, если видит «зацеперов» на общественном транспорте в городе, останавливает его.