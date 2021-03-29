Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск

Источник материала: Tut.by

28 марта латвийская национальная авиакомпания AirBaltic совершила свой первый рейс из Риги в Национальный аэропорт Минск после годичной паузы, вызванной COVID-19, сообщает сайт минского аэропорта .



Фото: Reuters

Латвийская авиакомпания перестала летать в Минск из-за COVID-19 16 марта 2020 года.

Сейчас выполнение рейсов по маршруту Рига- Минск -Рига планируется по четвергам и воскресеньям с прилетом в Минск в 14.20 и вылетом в 15.10. Со временем авиакомпания может увеличить частоту полетов.

Регулярные полеты из Риги в Национальный аэропорт Минск AirBaltic начала выполнять с 1 августа 2005 года.

Минский аэропорт рекомендует пассажирам перед покупкой билетов и непосредственно перед полетом проверять действующие правила въезда в страну назначения, обратившись в уполномоченные органы страны прилета.

Въезд в Латвию по туристическим визам на данный момент не разрешен, въехать можно только по исключительным причинам: работа; учеба, учебные курсы; воссоединение с членами семьи; получение медицинских услуг; транзит; посещение похорон и др.