Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Столичные квартиры дешевеют Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на более чем...

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на более чем процент, в итоге 1239 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадрата в новых домах столицы, напротив, выросла на 0,2 % - 1318 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 79 долларов.