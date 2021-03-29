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Столичные квартиры дешевеют

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на более чем процент, в итоге 1239 долларов стоит квадратный метр. Стоимость квадрата в новых домах столицы, напротив, выросла на 0,2 % - 1318 долларов его цена сегодня. А разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости столицы составляет 79 долларов. 
 
 
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Столичные квартиры теряют в цене. Речь идет и о б/у секторе. За неделю, по подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на вторичке просело в цене на более чем...
 
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