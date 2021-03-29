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Оплата через Face ID скоро станет доступной в магазинах и банках

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Биометрические системы в Беларуси в скором времени смогут заработать не только в метро, как это происходит уже на трех станциях в Минске, но и в магазинах и банках. В данный момент тестируется на пограничных переходах при проверке паспортов. Компания-разработчик  в начале марта стала одним из 65-ти новых резидентов, которые присоединились к технологической семье ПВТ.

Оплата через Face ID скоро станет доступной в магазинах и банках


Ярослав Ерошенко, директор компании по разработке биометрических систем: "ПВТ дает беспрецедентные льготы на территории всего мира. Мы рассматривали варианты абсолютно различных стран, у нас везде есть возможность зарегистрировать компанию и вести там дела, но условия, которые предлагает ПВТ, мы посчитали лучшими для нас. ПВТ уважается везде в мире разработчиков - это очень почетный статус. Нам очень повезло". 

Сейчас в парке более тысячи резидентов, а экспорт за прошлый год достиг почти 3 млрд долларов. Объем производства - более 7 млрд рублей. Цифры стали абсолютным рекордом за всю историю белорусского Парка высоких технологий.
 
Теги: Минск
 
 
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Биометрические системы в Беларуси в скором времени смогут заработать не только в метро, как это происходит уже на трех станциях в Минске, но и в магазинах и банках....
 
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