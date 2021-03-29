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Новые велогаражи и парковки появятся в столице
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак минимум 20 новых велогаражей появятся на автостоянках в столице. Сейчас определяют места. Один велогараж в среднем рассчитан на 30 велосипедов. Всего же в Минске около 50 таких объектов: а вмещают они почти 1,5 тысяч байков. Велопарковки устанавливают при наличии 5 и более запросов. Конструкцию изготавливают всего за месяц.
Александр Буткевич, главный инженер ГО "Гаражи, автостоянки и парковки": "Ранее мы ставили более простые конструкции. Вот велопарковка, что за моей спиной - сейчас планируем устанавливать подобного типа велопарковки. Вмещает она 42 велосипеда, она закрытая, предусмотрена крыша, стены. Защищает велосипед от атмосферных осадков. Находится она на охраняемой стоянке".
В этом году в эксплуатацию планируют ввести и две закрытые платные парковки. На улице Кирова (примерно на 100 авто), а также на улице Замковой (на 350 машино-мест). Всего же в Минске сейчас более 100 охраняемых автостоянок почти на 27 тыс. машин.
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Как минимум 20 новых велогаражей появятся на автостоянках в столице. Сейчас определяют места. Один велогараж в среднем рассчитан на 30 велосипедов. Всего же в...
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