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Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчаствовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории страны. Компании, товары которых удостоены звания лауреата состязания, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.
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Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории страны. Компании, товары которых удостоены...
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