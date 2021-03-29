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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конкурс на лучшие товары 2021 года объявлен в Беларуси Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории страны. Компании, товары которых удостоены...

Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории страны. Компании, товары которых удостоены звания лауреата состязания, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.