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ГАИ: День единой безопасности
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБезопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.
Безопасность на дорогеАнна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "С начала года на дорогах страны в 181 ДТП погибли 38 уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходы и велосипедисты. Еще 143 человека получили травмы и увечья. Стоит отметить, что это больше половины от общего количества погибших на дорогах страны. Порядка 60 %. За время акции количество таких ДТП значительно уменьшилось. Но это не значит, что мы прекращаем работу в данном направлении. Уже в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут по-прежнему уделять внимание соблюдению ПДД".
Сотрудники ГАИ продолжают работу в усиленном режиме. Внимание в эти дни приковано к пешеходам. Дети по-прежнему в зоне риска, особенно на каникулах.
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Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести...
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