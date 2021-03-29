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Безопасность на дороге

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ: День единой безопасности Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести...

Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.Сотрудники ГАИ продолжают работу в усиленном режиме. Внимание в эти дни приковано к пешеходам. Дети по-прежнему в зоне риска, особенно на каникулах.