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ГАИ: День единой безопасности

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести родителей. К сожалению, статистика показывает, что не все взрослые заботятся о безопасности своих чад. Этой теме как раз был посвящен День единой безопасности, который прошел накануне.

Безопасность на дороге

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Беларуси: "С начала года на дорогах страны в 181 ДТП погибли 38 уязвимых участников дорожного движения, то есть пешеходы и велосипедисты. Еще 143 человека получили травмы и увечья. Стоит отметить, что это больше половины от общего количества погибших на дорогах страны. Порядка 60 %. За время акции количество таких ДТП значительно уменьшилось. Но это не значит, что мы прекращаем работу в данном направлении. Уже в ближайшие выходные сотрудники ГАИ будут по-прежнему уделять внимание соблюдению ПДД".

Сотрудники ГАИ продолжают работу в усиленном режиме. Внимание в эти дни  приковано к пешеходам. Дети по-прежнему в зоне  риска, особенно на каникулах. 

 
 
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Безопасности юных участников дорожного движения - самое пристальное внимание. Правила перехода - как и правильность перевозки - в первую очередь на совести...
 
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