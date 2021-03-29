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В Беларуси начинается массовая посевная кампания
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси стартует массовая посевная компания. Как
Оценивая потери на полях после зимовки, министр отметил, что на рапсе их практически нет. На озимых культурах пока прогнозируется до 7 %. Сейчас идет усиленная подкормка и будет видно, сколько нужно будет пересеять.
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В Беларуси стартует массовая посевная компания. Как рассказал в "Главном эфире" глава Минсельхозпрода Иван Крупко, на прошлой неделе работы на полях начались в...
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