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В Беларуси готовятся к акции "Неделя леса"

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эту субботу в Беларуси начинается "Неделя леса". Республиканская акция уже стала традиционной, она проводится в 14-й раз. К ежедневной работе лесников приглашают присоединиться жителей всех регионов. Каждый желающий сможет сделать символический жест помощи природе: посадить дерево - сосну, ель, ольху или березу. Рассаду и инвентарь раздадут в лесхозах. 

К "Неделе леса" активно готовятся во всех хозяйствах. Для посадки сосны и ели Республиканский семеноводческий  центр уже подготовил сотни специальных кассет с саженцами. Всего в центре планируют реализовать 10 млн сеянцев.

 
 
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В эту субботу в Беларуси начинается "Неделя леса". Республиканская акция уже стала традиционной, она проводится в 14-й раз. К ежедневной работе лесников приглашают...
 
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