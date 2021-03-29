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Масштабная реконструкция здания дошкольного учреждения № 212 в Минске

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в этом году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212 в Московском районе. Зданию на улице Грушевской - почти полвека. Здесь обновили пожарную систему, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас детские группы оснащают новой мебелью и техникой. На обновленной территории разместились яркие террасы с навесами, спортивное и игровое оборудование. Уже скоро комфорт обновленного сада оценят 115 воспитанников.

Масштабная реконструкция здания дошкольного учреждения № 212 в Минске


Елена Солодуха, заведующая яслями-садом № 212 г. Минска: "Утеплили группы, в которых не было достаточно тепло. Это группы на первом этаже, в них сделали полы с подогревом. Стены, которые требовали полностью замены, - полностью заменены, переложена кладка кирпичная. Со всех стен снята штукатурка, заново была отштукатурено, покрашено. Заменена вся сантехника. Пищеблок также претерпел серьезную реконструкцию. Появился овощной цех, сместилось  место для мойки посуды, установлено новое технологическое оборудование".

В столице ведется строительство и новых детских садов. В этом году два новых дошкольных учреждения откроют во Фрунзенском и Октябрьском районах. 
 
Теги: Минск
 
 
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33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в этом году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212 в Московском...
 
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