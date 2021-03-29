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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Масштабная реконструкция здания дошкольного учреждения № 212 в Минске 33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в этом году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212 в Московском...

33 средние школы и 8 детских садов капитально отремонтируют в столице в этом году. Масштабная реконструкция затронула и дошкольное учреждение № 212 в Московском районе. Зданию на улице Грушевской - почти полвека. Здесь обновили пожарную систему, инженерные коммуникации, утеплили фасад. Сейчас детские группы оснащают новой мебелью и техникой. На обновленной территории разместились яркие террасы с навесами, спортивное и игровое оборудование. Уже скоро комфорт обновленного сада оценят 115 воспитанников.В столице ведется строительство и новых детских садов. В этом году два новых дошкольных учреждения откроют во Фрунзенском и Октябрьском районах.