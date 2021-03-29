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В "Понятной политике" о самой страшной человеческой трагедии за последние 30 лет

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Предлагаю вывести "за скобки" еще один пример так называемой организации демократии в стране. (Это для тех, у кого везде мерещатся "перегибания").  

24 марта 1999 года самолеты НАТО начали бомбить Югославию. Сотни тысяч разрушенных жизней, тысячи снарядов, уничтожившие сотни домов, школ, больниц, мостов. Как вышло, что в самом центре Европы на изломе веков произошло то, чего пытались избежать страны со времен Второй мировой? Чего стоила людям агрессия Запада? И как ее освещали американские СМИ? Вспомним сегодня в "Понятной политике" одну из самых страшных геополитических, гуманитарных и человеческих трагедий за последние 30 лет. 

 
 
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Предлагаю вывести "за скобки" еще один пример так называемой организации демократии в стране. (Это для тех, у кого везде мерещатся "перегибания").   24 марта 1999 года...
 
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