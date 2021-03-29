Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В "Понятной политике" о самой страшной человеческой трагедии за последние 30 лет Предлагаю вывести "за скобки" еще один пример так называемой организации демократии в стране. (Это для тех, у кого везде мерещатся "перегибания"). 24 марта 1999 года...

Предлагаю вывести "за скобки" еще один пример так называемой организации демократии в стране. (Это для тех, у кого везде мерещатся "перегибания").24 марта 1999 года самолеты НАТО начали бомбить Югославию. Сотни тысяч разрушенных жизней, тысячи снарядов, уничтожившие сотни домов, школ, больниц, мостов. Как вышло, что в самом центре Европы на изломе веков произошло то, чего пытались избежать страны со времен Второй мировой? Чего стоила людям агрессия Запада? И как ее освещали американские СМИ? Вспомнимодну из самых страшных геополитических, гуманитарных и человеческих трагедий за последние 30 лет.