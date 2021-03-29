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М. Чаплыга: для западных кураторов нынешняя оппозиция - отработанный материал
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак только включается логика - сразу гаснут чары эмоций и революционных порывов. Люди начинают задумываться о своем будущем и будущем своей страны. Ведь все хотят жить в стабильно-развивающемся государстве.
Такое мнение высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга.
Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина): "Люди начинают мыслить не эмоцией, а логикой, то есть каждый задумывается о рабочем месте, каждый задумывается о том, какой будет социальный пакет, какое будет образование, какой будет медицина, кому будут принадлежать предприятия, какая будет заработная плата и что будет происходить вообще экономически в стране и многое-многое другое. То есть, как только включается логика - гаснут чары эмоций красивых порывов революционных. А когда революция лишена логической цели, извините, это переворот, а переворот никогда ничем хорошим не заканчивался".
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Как только включается логика - сразу гаснут чары эмоций и революционных порывов. Люди начинают задумываться о своем будущем и будущем своей страны. Ведь все хотят...
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