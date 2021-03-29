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Александр Рахманов: ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться
29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оперативная блокировка деструктивных ресурсовТелеграм-каналы и другие ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей
Расторжение трудового договора с забастовщиками
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Оперативная блокировка деструктивных ресурсов Телеграм-каналы и другие ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться. Об этом в...
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