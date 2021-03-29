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Александр Рахманов: ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться

29.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оперативная блокировка деструктивных ресурсов 

Телеграм-каналы и другие ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал заместитель госсекретаря Совбеза. В первую очередь речь идет о материалах экстремистского характера. Как отметил Александр Рахманов, блокировка и запрет доступа к таким ресурсам будет осуществляться в кратчайшие сроки.  

Расторжение трудового договора с забастовщиками 

Александр Рахманов: ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться

Еще одна важная тема, которой коснулся заместитель госсекретаря Совбеза, - это досрочное расторжения трудового договора по инициативе нанимателей. По словам Александра Рахманова, к этому, после изменения  законодательства, сможет прибегнуть каждый руководитель, который уличит своих подчиненных в подстрекательстве к забастовкам. 

 
Теги: Новости
 
 
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Оперативная блокировка деструктивных ресурсов  Телеграм-каналы и другие ресурсы, содержащие деструктивную информацию, будут оперативно блокироваться. Об этом в...
 
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