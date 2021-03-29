Витеблянка, задержанная в День Воли, получила 25 суток ареста. Трое мужчин были в ИВС и ждут суда

Источник материала: Tut.by

В День Воли, 25 марта, в Витебске возле памятника князю Ольгерду задержали трех горожан: Кастуся Смоликова, Алеся Вендта и Ивана Козлова. Трое суток — до вечера 28 марта — они провели в ИВС. Мужчин обвиняют в несанкционированном пикетировании. Суд пройдет 30 марта, сообщает «Віцебская вясна». Еще одна задержанная в День Воли — 21-летняя Кристина Юдина — получила 25 суток ареста.



Фото: viciebskspring.org

— За что нас задержали? Встретились с Алесем Вендтом, у него был шарф, еще старый, с надписью «За Беларусь! За Милинкевича». Пришли к памятнику князю Ольгерду, и через пару минут к нам подошли милиционеры. И поехали [в РОВД], — рассказал Кастусь Смоликов, председатель Витебского областного отделения партии БНФ.

Третьим задержанным был Иван Козлов.

В милиции на мужчин составили протоколы за несанкционированное пикетирование (статья 24.23 КоАП). Затем их поместили в ИВС, а через 72 часа освободили.

Административное дело Кастуся Смоликова рассмотрят 30 марта в суде Октябрьского района Витебска.

«Віцебская вясна» сообщает, что в День Воли в областном центре также задержали 21-летнюю Кристину Юдину. Суд над ней по статье 24.23 КоАП прошел на следующий день в ИВС. Судья Вероника Борисова дала девушке 25 суток ареста .