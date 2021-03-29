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Стало известно, где в Минске в ближайшее время снесут частный сектор

29.03.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар – Sputnik. В Минске оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов на шести усадебных территориях, сообщает "Минск Новости".

По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, в ближайшее время сноса частного сектора стоит ожидать жителям следующих кварталов:

  • в границах пр. Дзержинского — ул. Окрестина — Пермская
  • ул. Гусовского — пер. Одоевского — пер. Снежный
  • ул. Аэродромная — Авакяна — Сенницкая — пер. Нефтяной
  • ул. Стасова — Землемерная — Фанипольская
  • ул. Орловская — Нововиленская — Щедрина — Гая
  • ул. Гало — Лукьяновича — Литературная — пер. Поселковый.

"Что касается частной застройки в переулках Коротких, то оформление разрешительной документации на эту территорию пока отложено, так как ждем утверждения ранее откорректированного проекта детального планирования. Как только он будет утвержден, сразу начнется инвестиционный процесс", - отметила Верамей.

Ранее на первом и втором Коротких переулках в Минске планировалось возвести Минский домостроительный комбинат, но имущественные права жителей местного частного сектора не были реализованы в установленные законом сроки.

Хотят ли жители переезжать из частных застроек, которым грозят сносом, и дождутся ли они переезда, Sputnik узнал на примере нескольких старых районов Минска.

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Теги: Минск
 
 
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