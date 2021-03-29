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Стало известно, где в Минске в ближайшее время снесут частный сектор
29.03.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар – Sputnik. В Минске оформляется разрешительная документация для разработки проектов кварталов многоквартирных домов на шести усадебных территориях, сообщает
По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Ольга Верамей, в ближайшее время сноса частного сектора стоит ожидать жителям следующих кварталов:
"Что касается частной застройки в переулках Коротких, то оформление разрешительной документации на эту территорию пока отложено, так как ждем утверждения ранее откорректированного проекта детального планирования. Как только он будет утвержден, сразу начнется инвестиционный процесс", - отметила Верамей.
Ранее на первом и втором Коротких переулках в Минске планировалось возвести Минский домостроительный комбинат, но имущественные права жителей местного частного сектора не были реализованы в установленные законом сроки.
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Эксперт назвала места в столице, где в ближайшее время частые домики сменит многоквартирная застройка.
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