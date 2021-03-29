«Однажды я провалился в гроб». История Константина, который работает копателем могил

Источник материала: Tut.by

Константин уже более 9 лет работает копателем могил, до этого трудился в ЖКХ. Занятие у мужчины непростое: приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, остальное — по размеру покойного. За годы случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. TUT.BY продолжает проект « (Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.



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