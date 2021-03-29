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«Однажды я провалился в гроб». История Константина, который работает копателем могил

29.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Константин уже более 9 лет работает копателем могил, до этого трудился в ЖКХ. Занятие у мужчины непростое: приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, остальное — по размеру покойного. За годы случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

Если у вас есть интересная история, которая подходит для нашего проекта, — напишите на alexey. sudnikov@tutby.com.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» - о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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