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«Однажды я провалился в гроб». История Константина, который работает копателем могил
29.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Константин уже более 9 лет работает копателем могил, до этого трудился в ЖКХ. Занятие у мужчины непростое: приходится копать и зимой, и двойные могилы, и детские. В работе Константина есть одна постоянная — глубина 1,5 метра, остальное — по размеру покойного. За годы случалось всякое: наш герой проваливался в гроб, находил кости, на его глазах обваливалась могила. TUT.BY продолжает проект «
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