Тепло в конце марта и ночные заморозки в начале апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Источник материала: Tut.by

Погода в конце марта порадует белорусов теплом, а вот уже в апреле похолодает, ожидаются ветер и осадки. Об этом рассказали TUT.BY в Белгидрометцентре.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По информации белорусских синоптиков, март, несмотря на чередование холодных и теплых периодов, в целом окажется на 1−2 градуса теплее обычного. В последние дни месяца из Западной Европы к нам придет дополнительная порция тепла и влаги, хотя дожди, как ожидается, будут небольшими.

Во вторник, 30 марта, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем во многих районах республики пройдут небольшие дожди. Ночью и утром кое-где будут сгущаться непродолжительные туманы и при отрицательных температурах и высокой влажности воздуха местами возможен слабый гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем по северу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4, по западной половине +5…7, максимальная днем +8…14.

В среду, 31 марта, погоду продолжит обуславливать теплая воздушная масса из Западной Европы. Ночью и утром в центральных и восточных районах республики будет облачно, местами по Минской и Витебской областям, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В низких местах и вблизи водоемов ожидаются слабые туманы. В дневные часы атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков и в основном обойдется без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4…9, днем +13…19, по юго-западу местами до +21.

На начало апреля метеорологи прогнозируют в Беларуси неустойчивую погоду, температура вновь начнет опускаться, возможны ночные заморозки, ветер и обилие осадков.

В первый день апреля ожидается переменная облачность. Ночью по северу, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха ночью +4…9, днем +12…19, по югу республики местами до +21, в северных районах дождевые облака не дадут столбикам термометров подняться выше +8…11.

В пятницу, 2 апреля, ситуация в атмосфере изменится. Через территорию Беларуси переместится холодный фронтальный раздел. Ветер сменится на северный, северо-западный, который начнет поставлять в южные широты прохладный воздух. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки — помимо дождя в некоторых районах возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью −1…+6°С, максимальная днем +5…10°С.

В субботу, 3 апреля, сохранится прохладная погода. Облаков будет много. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Температура воздуха минимальная ночью −3…+2°С, максимальная днем +3…9°С. Северо-западный порывистый ветер усилит ощущение холода.

В воскресенье, 4 апреля, облаков и осадков будет меньше, но температура по-прежнему будет низкой.