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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ напоминает о правилах поведения на дороге В Беларуси начались школьные каникулы. И здесь лучше вспомнить родителям вместе со своими чадами правила поведения на дороге и провести эти дни, не опасаясь за...

В Беларуси начались школьные каникулы. И здесь лучше вспомнить родителям вместе со своими чадами правила поведения на дороге и провести эти дни, не опасаясь за свое здоровье и благополучие. Поскольку во время каникул большую часть времени дети проводят на улице, не стоит забывать о фликерах и внимательности на пешеходных переходах.