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ГАИ напоминает о правилах поведения на дороге
29.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси начались школьные каникулы. И здесь лучше вспомнить родителям вместе со своими чадами правила поведения на дороге и провести эти дни, не опасаясь за свое здоровье и благополучие. Поскольку во время каникул большую часть времени дети проводят на улице, не стоит забывать о фликерах и внимательности на пешеходных переходах.
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В Беларуси начались школьные каникулы. И здесь лучше вспомнить родителям вместе со своими чадами правила поведения на дороге и провести эти дни, не опасаясь за...
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