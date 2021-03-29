Сотруднику госпиталя МВД, которого задержали 27 марта, дали 15 суток

Источник материала: Tut.by

В Минске судили сотрудника госпиталя МВД, задержанного в минувшую субботу, 27 марта. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник, 29 марта, в суде Октябрьского района прошел суд над сотрудником Республиканского госпиталя Департамента финансов и тыла МВД Андреем Шевчуком. В протоколе сказано, что мужчина был задержан 27 марта возле здания по улице Воронянского сотрудниками ОМОНа для установления личности, однако при этом он «упирался, хватался руками». Мужчину обвинили в неподчинении законным требованиям милиционеров и составили протокол по статье 24.3 КоАП.

Как сообщается, свидетельствовавший на суде сержант ППСМ не вспомнил, во что был одет обвиняемый, а также что у того был велосипед. Сам Андрей Шевчук не признавал свою вину и заявлял о необоснованности своего задержания. Судья вынес обвинительный приговор и назначил в качестве наказания мужчине административный арест на 15 суток.

Напомним, в субботу, 27 марта, в Беларуси проходили задержания, большая часть которых пришлась на столицу. По информации правозащитников, всего было задержано более 200 человек. При этом в МВД заявили о том, что в стране в этот день не было зафиксировано ни одной акции протеста, и опровергли информацию о массовых задержаниях в Минске в районе площади Бангалор.

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже».