ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотруднику госпиталя МВД, которого задержали 27 марта, дали 15 суток

29.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске судили сотрудника госпиталя МВД, задержанного в минувшую субботу, 27 марта. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник, 29 марта, в суде Октябрьского района прошел суд над сотрудником Республиканского госпиталя Департамента финансов и тыла МВД Андреем Шевчуком. В протоколе сказано, что мужчина был задержан 27 марта возле здания по улице Воронянского сотрудниками ОМОНа для установления личности, однако при этом он «упирался, хватался руками». Мужчину обвинили в неподчинении законным требованиям милиционеров и составили протокол по статье 24.3 КоАП.

Как сообщается, свидетельствовавший на суде сержант ППСМ не вспомнил, во что был одет обвиняемый, а также что у того был велосипед. Сам Андрей Шевчук не признавал свою вину и заявлял о необоснованности своего задержания. Судья вынес обвинительный приговор и назначил в качестве наказания мужчине административный арест на 15 суток.

Напомним, в субботу, 27 марта, в Беларуси проходили задержания, большая часть которых пришлась на столицу. По информации правозащитников, всего было задержано более 200 человек. При этом в МВД заявили о том, что в стране в этот день не было зафиксировано ни одной акции протеста, и опровергли информацию о массовых задержаниях в Минске в районе площади Бангалор.

«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина на суде утверждал, что был задержан сотрудниками ОМОНа необоснованно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Именно эти судьи дали больше всего «суток» по административным делам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by