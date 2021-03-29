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Сотруднику госпиталя МВД, которого задержали 27 марта, дали 15 суток
29.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судили сотрудника госпиталя МВД, задержанного в минувшую субботу, 27 марта. Об этом
В понедельник, 29 марта, в суде Октябрьского района прошел суд над сотрудником Республиканского госпиталя Департамента финансов и тыла МВД Андреем Шевчуком. В протоколе сказано, что мужчина был задержан 27 марта возле здания по улице Воронянского сотрудниками ОМОНа для установления личности, однако при этом он «упирался, хватался руками». Мужчину обвинили в неподчинении законным требованиям милиционеров и составили протокол по статье 24.3 КоАП.
Как сообщается, свидетельствовавший на суде сержант ППСМ не вспомнил, во что был одет обвиняемый, а также что у того был велосипед. Сам Андрей Шевчук не признавал свою вину и заявлял о необоснованности своего задержания. Судья вынес обвинительный приговор и назначил в качестве наказания мужчине административный арест на 15 суток.
Напомним, в субботу, 27 марта, в Беларуси проходили задержания, большая часть которых пришлась на столицу. По
«Малочисленные группы с незарегистрированной символикой замечены в Минске, некоторые протестующие доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства, — говорится в сообщении ведомства. — Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами. Подробности об этом позже».
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Мужчина на суде утверждал, что был задержан сотрудниками ОМОНа необоснованно.
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