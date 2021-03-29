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В Речице поймали 18-летнего наркокурьера: теперь они с мамой под «уголовкой»
29.03.2021 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Речице задержали курьера интернет-магазина по продаже наркотиков,
На 18-летнего парня сотрудники наркоконтроля вышли, когда тот продал двум мужчинам особо опасное психотропное вещество — альфа-PVP. Его задержали, а дома провели обыск — и нашли 210 расфасованных свертков с наркотиками, весы, изоленту, скотч для упаковки и пневматический пистолет.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой. В Могилеве по такой же статье возбуждено уголовное дело и в отношении матери парня.
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Дома провели обыск - и нашли 210 расфасованных свертков с наркотиками.
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