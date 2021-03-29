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Human Rights Watch: власти Беларуси преследуют журналистов, но не расследуют милицейскую жестокость

29.03.2021 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Human Rights Watch призывает власти Беларуси прекратить беспрецедентные репрессии на независимых журналистов и СМИ. Об этом правозащитная организация сообщает на своем официальном сайте.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Human Rights Watch отмечает, что за последние пять месяцев в нашей стране значительно увеличился уровень преследования журналистов. По мнению организации, это связано с попытками властей сократить освещение на различных медиа-ресурсах фактов нарушения прав человека, а также протестной активности после президентских выборов.

«Вместо того чтобы обеспечить правосудие за широкомасштабную милицейскую жестокость и другие нарушения, белорусские власти преследуют журналистов, которые пишут на резонансные темы», — заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии.

По мнению представителя правозащитной организации, белорусские власти обязаны предоставить возможность всем журналистам выполнять профессиональные обязанности без избыточных ограничений, а также без страха возможных последствий.

Human Rights Watch призывает белорусские власти к безусловному и незамедлительному освобождению сотрудниц «Белсата» Катерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, получивших в феврале по два годам колонии, и нашей коллеги Катерины Борисевич, которая в начале марта была приговорена к шести месяцам лишения свободы. Также они требуют выпустить из СИЗО еще семь журналистов: Андрея Александрова, Юлию Слуцкую, Сергея Ольшевского, Аллу Шарко, Петра Слуцкого, Ксению Луцкину и Дениса Ивашина — и прекратить против них уголовные дела, возбужденные по фактам организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, неуплаты налогов, вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительных органов. Всего же, как отмечается, в Беларуси с сентября прошлого года в отношении журналистов возбуждено не менее 18 уголовных дел.

Human Rights Watch пообщалась почти с двумя десятками белорусских журналистов, их родственниками и адвокатами, которые рассказали, что некоторые из них подвергаются давлению и угрозам, их вызывают в правоохранительные органы, проводят обыски дома и на рабочем месте, сопровождающиеся изъятием техники. Четверо журналистов сообщили правозащитникам о том, что стали жертвами избиений, находились под стражей в плохих условиях, а также не получали необходимую медицинскую помощь.

Human Rights Watch призывает власти Беларуси уважать свободы выражения мнений и собраний, а также, в соответствии с международными правовыми актами, не вмешиваться без оснований в профессиональную деятельность журналистов, среди прочего включающую и освещение протестных акций.

«Белорусские власти должны перестать делать вид, что свобода выражения мнений угрожает национальной безопасности. Они должны снять надуманные обвинения и немедленно освободить всех тех, кто находится за решеткой. Нужно прекратить уголовное преследование, притеснения и другой прессинг в отношении журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности», — говорит Хью Уильямсон.

Напомним, международная организация «Репортеры без границ» в декабре прошлого года заявила о том, что Беларусь подтвердила «свой статус самой опасной для журналистов страны Европы», и потребовала от белорусских властей остановить давление на представителей профессии и прекратить цензуру.

 
 
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Правозащитная организация потребовала прекращения давления со стороны белорусских властей на журналистов и освобождения тех из них, кто был осужден по...
 
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