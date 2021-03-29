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Жители Мира жалуются на ржавую воду с неприятным запахом, хотя недавно здесь обновили скважины

29.03.2021 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре прошлого года в Мире были введены в строй три артезианские скважины, станция обезжелезивания и разводящие сети водоснабжения за 1,8 млн рублей. Но местные жители жалуются на то, что из их кранов течет коричневая вода с неприятным запахом, сообщает местный ресурс korelichi.by.


Фото: Korelichi.by

В Мире местные жители жалуются на плохое качество воды: в последние дни вместо прозрачной воды из кранов полился «чай» с запахом.

 — Первый месяц после запуска станции обезжелезивания и новых скважин у нас текла ржавая вода. Вместе с другими гражданами мы обращались в разные службы, исполкомы по этому поводу. Вроде как все наладилось, но какие-то проблемы хотя бы раз в неделю давали о себе знать, — рассказал Korelichi.by один из местных жителей. — На улице Танкистов, где я живу, проложена новая трасса, и до этого, когда у всех местных с водой было плохо, у нас было более или менее нормально.


Фото: Korelichi.by

Станция обезжелезивания, три артезианские скважины и разводящие сети водоснабжения были введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года в Мире. Все это должно было обеспечить жителей поселка качественной питьевой водой. Однако проблемы у местных жителей время от времени появляются. Вот и сейчас жители жалуются на то, что с 24 марта из кранов течет ржавая вода с неприятным запахом.

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Теги: Гомель
 
 
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В сентябре прошлого года в Мире были введены в строй три артезианские скважины, станция обезжелезивания и разводящие сети водоснабжения за 1,8 млн рублей.
 
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