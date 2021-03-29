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Карбалевич: Лукашенко одержал временную победу слишком дорогой ценой

29.03.2021 15:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Протесты минимизировались, и Лукашенко одержал частичную или временную победу. Но она завоевана невероятно высокой ценой.

Об этом рассказал политолог Валерий Карбалевич в эфире «И грянул грэм».

Политолог считает, что цена за эту победу излишне высока. «Пришлось разрушить правовую систему, пришлось разрушить внешнюю политику. Сейчас вот разрушается межнациональный мир из-за репрессий против Союза поляков. Это вызывает серьезные протесты Польши и ЕС. Жертвою стала экономика. Власти ведут борьбу против бизнеса, который проявил нелояльность», - говорит он.

Ситуация ухудшается

Карбалевич отмечает, что в Беларуси ухудшается суверенитет. Цена, заплаченная за эту победу, чрезвычайно высока. И самое главное, что такая ситуация не дает перспектив.

Власти, по его словам, «не дают пряников кроме жестокой силы». Эксперт напомнил: бывает в истории, когда власть, победившая революцию, понимает, что этот протест был не случайным. Что он был вызван некими противоречиями, которые накоплены в обществе.

И после победы власть пытается делать какие-то жесты, чтобы снять противоречия, вызвавшие взрыв недовольства. Начинаются реформы.

После того, как власти в царской России одержали победу в первой российской революции, началась столыпинская реформа. Россия получила парламент, государственную Думу.

Напомнил Карбалевич и события в Китае 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда коммунисты задавили протест, и тысячи студентов были задавлены танками. Но какой вывод сделали китайские коммунисты? Они ускорили рыночные реформы в стране. Тем самым ускорили экономический рост, повысили уровень жизни людей. И таким образом легитимизировали политическую власть коммунистической партии.

«В Беларуси сегодня нет никаких попыток проводить подобные реформы, - считает эксперт. - Более того, начались контрреформы. Я уже не говорю о политической системе, которая стала более жесткой. Даже в экономике власти идут по пути контрреформ, по пути борьбы с бизнесом, путем усиления административных методов управления».

Он напомнил, что в Минске накануне было закрыто 25 частных аптек, "потому что они дескать повышали цены". Он отмечает, что таким образом власти боролись с повышением цен – «просто закрыли аптеки».

Такая ситуация гарантирует не разрешение политического кризиса, а его углубление.

Насколько Лукашенко зависим от силовиков

Карбалевич напомнил, что в последний год усилились проверки компаний, начались репрессии против бизнесменов. Возрастает политическая роль силовых структур. Генералы КГБ занимают руководящие посты в структурах не КГБ.

«Насколько Лукашенко готов отдать бизнес под крышу силовиков, - вопрос, на который у меня нет ответа. Это есть проблема для Лукашенко», - считает эксперт.

Он говорит, что особенность белорусской политической ситуации в том, что не только общество лишено права голоса и не имеет возможность влиять на принятие политических решений, но и номенклатура тоже не имеет таких прав. «Она не является субъектом политики. Номенклатура, чиновники – являются инструментом в руках одного человека – Александра Лукашенко», - сказал Карбалевич.

«Такая ситуация была до сих пор, с началом протестов какие-то процессы начали происходить. В августе Лукашенко поменял все руководителей всего силового блока. Я думаю, что это не случайно. Тут как раз попытки представителей силовых структур влиять на принятие политических решений. Лукашенко это очень не понравилось, и он убрал всех руководителей, назначил на их место других людей, более послушных, более лояльных, не претендующих на какую-то политическую роль», - говорит политолог.

Он считает, что эта проблема есть, и возможно она будет нарастать.

 
Теги: Минск
 
 
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Протесты минимизировались, и Лукашенко одержал частичную или временную победу. Но она завоевана невероятно высокой ценой.
 
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