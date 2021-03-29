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Карбалевич: Лукашенко одержал временную победу слишком дорогой ценой
29.03.2021 15:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Протесты минимизировались, и Лукашенко одержал частичную или временную победу. Но она завоевана невероятно высокой ценой.
Об этом
Политолог считает, что цена за эту победу излишне высока. «Пришлось разрушить правовую систему, пришлось разрушить внешнюю политику. Сейчас вот разрушается межнациональный мир из-за
Ситуация ухудшается
Карбалевич отмечает, что в Беларуси ухудшается суверенитет. Цена, заплаченная за эту победу, чрезвычайно высока. И самое главное, что такая ситуация не дает перспектив.
Власти, по его словам, «не дают пряников кроме жестокой силы». Эксперт напомнил: бывает в истории, когда власть, победившая революцию, понимает, что этот протест был не случайным. Что он был вызван некими противоречиями, которые накоплены в обществе.
И после победы власть пытается делать какие-то жесты, чтобы снять противоречия, вызвавшие взрыв недовольства. Начинаются реформы.
После того, как власти в царской России одержали победу в первой российской революции, началась столыпинская реформа. Россия получила парламент, государственную Думу.
Напомнил Карбалевич и события в Китае 1989 года на площади Тяньаньмэнь, когда коммунисты задавили протест, и тысячи студентов были задавлены танками. Но какой вывод сделали китайские коммунисты? Они ускорили рыночные реформы в стране. Тем самым ускорили экономический рост, повысили уровень жизни людей. И таким образом легитимизировали политическую власть коммунистической партии.
«В Беларуси сегодня нет никаких попыток проводить подобные реформы, - считает эксперт. - Более того, начались контрреформы. Я уже не говорю о политической системе, которая стала более жесткой. Даже в экономике власти идут по пути контрреформ, по пути борьбы с бизнесом, путем усиления административных методов управления».
Он напомнил, что в Минске накануне было закрыто 25 частных аптек, "потому что они дескать повышали цены". Он отмечает, что таким образом власти боролись с повышением цен – «просто закрыли аптеки».
Такая ситуация гарантирует не разрешение политического кризиса, а его углубление.
Насколько Лукашенко зависим от силовиков
Карбалевич напомнил, что в последний год усилились проверки компаний, начались репрессии против бизнесменов. Возрастает политическая роль силовых структур. Генералы КГБ занимают руководящие посты в структурах не КГБ.
«Насколько Лукашенко готов отдать бизнес под крышу силовиков, - вопрос, на который у меня нет ответа. Это есть проблема для Лукашенко», - считает эксперт.
Он говорит, что особенность белорусской политической ситуации в том, что не только общество лишено права голоса и не имеет возможность влиять на принятие политических решений, но и номенклатура тоже не имеет таких прав. «Она не является субъектом политики. Номенклатура, чиновники – являются инструментом в руках одного человека – Александра Лукашенко», - сказал Карбалевич.
«Такая ситуация была до сих пор, с началом протестов какие-то процессы начали происходить. В августе Лукашенко
Он считает, что эта проблема есть, и возможно она будет нарастать.
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Протесты минимизировались, и Лукашенко одержал частичную или временную победу. Но она завоевана невероятно высокой ценой.
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