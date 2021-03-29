Нет сил начать новую неделю? Держите несколько позитивных историй от наших читателей

Источник материала: Tut.by

Серьезная волна новых задержаний, затянувшаяся эпидемия, долгий приход весны — все это совсем не способствует приподнятому настроению. Но кое у кого оно все-таки есть. TUT.BY попросил читателей рассказать, что хорошего у них произошло за последнее время. Делимся с вами историями, от которых мы улыбнулись.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У некоторых новости были короткие, но все равно очень вдохновляющие. Перечисляем:

«Молодой человек сделал мне предложение, и мы женимся в сентябре».

«Маленькое счастье студента: после практики взяли работать на полставки, не дожидаясь, пока получу диплом».

Для 4-летней белоруски Теи Павлюченок с нейробластомой завершили сбор денег, и она сможет получить лекарство.

сбор денег, и она сможет получить лекарство. Найден дом для двух щенков, которых кто-то выбросил. Теперь они разъехались в хорошие и ответственные руки.

«Окончил курсы QA, „пахал“ два месяца как конь. Теперь самое сложное — найти работу».

«Родился внук».

«Моему сыну 1 год 4 месяца, и он в первый раз сказал „мама“. Это маленькое, но очень важное событие в жизни каждой семьи».

А вот те позитивные новости, о которых мы расскажем чуть подробнее.

Сериал «Рик и Морти» скоро можно будет посмотреть на белорусском



Фото: кадр из сериала

Один из читателей поделился с нами, что совсем недавно закончил озвучку первого сезона «Рика и Морти» по-белорусски:

— Я вельмі задаволены вынікам і наогул таму, што цяпер такое існуе на роднай мове, дзякуючы маім высілкам! Сябе магу назваць хутчэй аматарам, але вельмі стараюся быць як мага лепш.

Оказалось, озвучка сделана благодаря некоммерческому проекту Anibel, они занимаются белорусизацией аниме, манги, а еще начали переводить фильмы и сериалы. Большая часть — с субтитрами, но вот два сезона «Мандалорца» озвучены голосом. «Рика и Морти» же можно смотреть здесь .

— Менавіта агучкай серыяла займаўся я адзін, але над «Рыкам і Морці» працавала яшчэ некалькі чалавек: адзін рабіў пераклад, другі рэдактуру, трэці правяраў агучку. Сама агучка была вельмі складанай. Нават калі не ўлічваць, што я агучваў адзін усіх персанажаў. Усе размаўляюць даволі хутка, паўз амаль няма, — пояснил читатель. — У выніку я траціў у 4−5 разоў часу больш, чым звычайна. Ведаю, што перакладчыкі стараюцца лакальныя жарты ў пераклад не ўстаўляць і рабіць усё максімальна блізка да арыгіналу.

При этом все ребята работают бесплатно — исключительно с целью распространения белорусского языка. Но есть возможность «задонатить», если хочется.

У семьи из Дрогичинского района появился домашний аист



Иллюстративный снимок. Фото: pixabay.com

— В прошлом году у нас во дворе появился аист, — написал нам читатель из деревни Закозель. — Дело в том, что у нас семь котов, для которых мелко дробим куриные спинки топором на колодках. Видимо, птица подметила остатки и начала их подъедать. Прилетит во двор с утра, станет на грядку в метрах десяти от дома и смотрит на нас, выпрашивает куриное мясо.

Читатель говорит, что понимает: кормить диких птиц не очень хорошо.

— Но как пройти мимо такого красавца? — недоумевает житель деревни. — Поэтому понемножку начали его подкармливать. Аист — очень умная птица. Если кусочек мяса попадет в песок, он берет его в клюв, подходит к канавке и сначала его полощет, а уже потом ест чистое. Назвали Клекой, так как по утрам он иногда залетает на дымоход и начинает «клекатать». Так он оповещает, что прилетел и ждет лакомств.

В конце лета — начале прошлой осени Клека улетел в теплые края. Спросите, в чем же позитив?

— А вот в чем, — пишет читатель. — Вчера выхожу утром во двор — стоит Клека, уже смотрит и ждет кормежки. Теперь расход куриного мяса увеличился вдвое. Но закармливать не будем, а то еще семью свою позовет. Клека нагловатый, но очень красивый.

И еще немного о птичках: как читательнице поднимает настроение кормушка

— У меня есть вещь, которая очень радовала меня и моих близких в эти темные для Беларуси времена. Это моя кормушка! — пишет читательница со смайликом :) — Я повесила кормушку несколько месяцев назад, когда ударили сильные морозы. Первыми гостями стали синицы и лазоревки. Позже к нам стал изредка наведываться дубонос, прилетала зеленушка, а также стайка чечеток.

На видео, которые получается снимать, чаще всего мелькают чижики:

— Они прилетели огромной стаей и практически выжили из кормушки остальные виды птиц. Их веселые перепалки очень скрашивали нам будни, и в целом благодаря кормушке мы увидели много новых птиц, кого раньше никогда не видели.

Стайки снегирей к читательнице тоже прилетали. Но, по ее словам, эти птички всегда сидели на ветках деревьев перед домом, косились на кормушку и делали вид, что ничего не хотят.

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