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В Гродненской области пошел березовый сок. Сколько стоит и где купить возле Гродно

29.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском лесхозе начали сбор березового сока. Ближе к выходным купить его уже смогут все желающие. Стоимость сока — 20,4 рубля за 100 литров, сообщает «Гродно Плюс».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Хотя сбор березового сока уже начали, из-за минусовых ночных температур он идет пока очень медленно. Специалисты лесхоза говорят, что необходимо еще несколько дней, чтобы сбор сока начали в промышленных масштабах. Продавать его начнут ближе к выходным.

Как сообщает Гродненский лесхоз, продажа сока будет организована с 8 утра по следующим адресам:

  • Гродненское лесничество (деревня Богушовка, тел. +375152 321 396).

Здесь сок можно будет купить по 20 рублей 40 копеек за 100 литров.

  • Филиал лесхоза (Гродно, улица Фестивальная, 16, тел. + 375 152 688 652).

Цена сока: 25 копеек за 1 литр.

Тару надо иметь свою.


В лесхозе предупреждают: перед поездкой за соком необходимо уточнить актуальную информацию по телефонам.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродненском лесхозе начали сбор березового сока. Ближе к выходным приобрести его уже смогут все желающие.
 
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