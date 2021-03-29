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В Гродненской области пошел березовый сок. Сколько стоит и где купить возле Гродно
29.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродненском лесхозе начали сбор березового сока. Ближе к выходным купить его уже смогут все желающие. Стоимость сока — 20,4 рубля за 100 литров,
Хотя сбор березового сока уже начали, из-за минусовых ночных температур он идет пока очень медленно. Специалисты лесхоза говорят, что необходимо еще несколько дней, чтобы сбор сока начали в промышленных масштабах. Продавать его начнут ближе к выходным.
Как
Здесь сок можно будет купить по 20 рублей 40 копеек за 100 литров.
Цена сока: 25 копеек за 1 литр.
Тару надо иметь свою.
В лесхозе предупреждают: перед поездкой за соком необходимо уточнить актуальную информацию по телефонам.
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В Гродненском лесхозе начали сбор березового сока. Ближе к выходным приобрести его уже смогут все желающие.
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