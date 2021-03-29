В лесу найдено тело офицера Гомельского гарнизона. Минобороны и СК выясняют, что произошло

Источник материала: Tut.by

В лесном массиве найден без признаков жизни офицер одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Фото: Следственный комитет Беларуси

— Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет необходимую помощь его семье.

Сообщается также, что комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.