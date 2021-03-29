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В лесу найдено тело офицера Гомельского гарнизона. Минобороны и СК выясняют, что произошло
29.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В лесном массиве найден без признаков жизни офицер одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Об этом
— Начата проверка по факту смерти офицера, проходившего службу в одной из воинских частей Гомельского гарнизона. Начальник службы противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ был найден в лесном массиве без признаков жизни, — говорится в сообщении.
Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким офицера и окажет необходимую помощь его семье.
Сообщается также, что комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.
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Комиссия Минобороны совместно со Следственным комитетом выясняют обстоятельства произошедшего.
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