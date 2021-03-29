Матери пятерых детей Ольге Золотарь предъявили обвинение: создание экстремистского формирования

Источник материала: Tut.by

Ольге Золотарь, матери пятерых детей из поселка Ждановичи, которую задержали «за активную протестную деятельность», предъявили обвинение. Ее обвиняют в создании экстремистского формирования либо руководстве таким формированием или входящим в него структурным подразделением. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат Андрей Мочалов. Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.



В августе 2020-го Ольга Золотарь волонтерила в лагере у изоляторов на Окрестина. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочку на музыкальное занятие. После этого в ее доме в Ждановичах прошел обыск. Ольгу оставили под стражей.

Вечером того же дня арестовали ее мужа Сергея Ганкевича. Суд назначил ему десять суток ареста за незаконное пикетирование — якобы после задержания жены в обеденный перерыв он вывесил на окне БЧБ-флаг. Дома у супругов осталось пятеро детей, временную опеку над которыми взяла бабушка. 28 марта Сергей Ганкевич вышел на свободу.

Как сообщало МВД, в отношении Ольги Золотарь возбудили уголовное дело «за активную протестную деятельность». По какой статье, в ведомстве не уточняли. По информации милиции, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, «так называемых чаепитий, прогулок, концертов».

В пятницу, 26 марта, Ольге Золотарь предъявили обвинение по статье 361−1 УК. Ее формулировка звучит так: «Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением».

По этой статье Ольге Золотарь может грозить до семи лет лишения свободы.

Сейчас мать пятерых детей находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.

По информации ее друзей, в августе Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей. Тогда суд назначил ей штраф. 28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство, которое состояло в том, что вместе с соседкой она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. Суд по этому делу так и не прошел, уточняет ПЦ «Весна». В следующий раз женщину задержали буквально спустя три дня, когда она ждала подругу возле универсама «Центральный». Тогда Ольга несколько суток провела в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.