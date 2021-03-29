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Матери пятерых детей Ольге Золотарь предъявили обвинение: создание экстремистского формирования
29.03.2021 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ольге Золотарь, матери пятерых детей из поселка Ждановичи, которую задержали «за активную протестную деятельность», предъявили обвинение. Ее обвиняют в создании экстремистского формирования либо руководстве таким формированием или входящим в него структурным подразделением. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат Андрей Мочалов. Санкции по этой статье предусматривают ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ольгу Золотарь задержали 18 марта, когда она везла 10-летнюю дочку на музыкальное занятие. После этого в ее доме в Ждановичах прошел обыск. Ольгу оставили под стражей.
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Как
В пятницу, 26 марта, Ольге Золотарь предъявили обвинение по статье 361−1 УК. Ее формулировка звучит так: «Создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением».
По этой статье Ольге Золотарь может грозить до семи лет лишения свободы.
Сейчас мать пятерых детей находится в минском СИЗО № 1 на улице Володарского.
По информации ее друзей, в августе Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за
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Ольге Золотарь, матери пятерых детей из поселка Ждановичи, которую задержали «за активную протестную деятельность», предъявили обвинение.
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