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"Маладзічок" собрал вокальные таланты в Молодечно

29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Маладзічок" подвел итоги. Гран-при Республиканского вокального конкурса получила 14-летняя певица из Жодино Валерия Шмонай. Всего же на сцене Молодечненского Дворца культуры выступили около 60 исполнителей в возрасте от 6 до 18 лет. Два дня участники со всей Беларуси предоставляли свои конкурсные номера: по условиям надо было подготовить две композиции - на белорусском языке и каверы на всемирно известные хиты.

В состав жюри вошла творческая интеллигенция, заслуженные деятели культуры Беларуси. Кстати, конкурсанты не только принимали участие в соревновании, но и посещали мастер-классы от опытных мастеров сцены.

Лауреаты и победители получили еще один приз - возможность поучаствовать в большом гала-концерте в рамках фестиваля песни и поэзии, который пройдет в Молодечно в июне.

 
 
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"Маладзічок" подвел итоги. Гран-при Республиканского вокального конкурса получила 14-летняя певица из Жодино Валерия Шмонай. Всего же на сцене Молодечненского...
 
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