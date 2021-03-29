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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Маладзічок" собрал вокальные таланты в Молодечно "Маладзічок" подвел итоги. Гран-при Республиканского вокального конкурса получила 14-летняя певица из Жодино Валерия Шмонай. Всего же на сцене Молодечненского...

"Маладзічок" подвел итоги. Гран-при Республиканского вокального конкурса получила 14-летняя певица из Жодино Валерия Шмонай. Всего же на сцене Молодечненского Дворца культуры выступили около 60 исполнителей в возрасте от 6 до 18 лет. Два дня участники со всей Беларуси предоставляли свои конкурсные номера: по условиям надо было подготовить две композиции - на белорусском языке и каверы на всемирно известные хиты.В состав жюри вошла творческая интеллигенция, заслуженные деятели культуры Беларуси. Кстати, конкурсанты не только принимали участие в соревновании, но и посещали мастер-классы от опытных мастеров сцены.Лауреаты и победители получили еще один приз - возможность поучаствовать в большом гала-концерте в рамках фестиваля песни и поэзии, который пройдет в Молодечно в июне.