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Лучшую почтовую марку 2020 года определила Белпочта
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На второй же строке рейтинга - марка "Привет из Беларуси!". А замкнул топ-3 почтовый блок, который выпустили "К 550-летию явления иконы Жировичской Божьей Матери". Кстати, лучшую марку выбирают ежегодно. Свои голоса участники оставляют на сайте, а также в отделениях Белпочты.
Всего же в конкурсе-опросе участие приняли почти полторы тысячи человек.
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Это "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На второй же строке рейтинга - марка "Привет из Беларуси!". А замкнул топ-3...
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