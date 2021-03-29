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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшую почтовую марку 2020 года определила Белпочта Это "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На второй же строке рейтинга - марка "Привет из Беларуси!". А замкнул топ-3...

Это "Совместный выпуск Беларуси и России. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне". На второй же строке рейтинга - марка "Привет из Беларуси!". А замкнул топ-3 почтовый блок, который выпустили "К 550-летию явления иконы Жировичской Божьей Матери". Кстати, лучшую марку выбирают ежегодно. Свои голоса участники оставляют на сайте, а также в отделениях Белпочты.Всего же в конкурсе-опросе участие приняли почти полторы тысячи человек.