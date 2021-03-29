|
В Гомеле чествуют талантливую молодежь
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТалантливую молодежь сегодня чествуют в Гомеле. Во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось торжественное вручение премий областного исполнительного комитета. В этом году ее обладателями стали 20 юных дарований. Большинство - уже довольно профессиональные артисты и музыканты - учащиеся и студенты учебных заведений культуры и искусства. Каждый из них в этот день смог выступить на сцене Белой гостиной дворца. К слову, вручение этой награды в регионе - давняя традиция. Премии облисполкома для поддержки талантливой творческой молодежи вручили в 23-й раз.
Екатерина Новикова, лауреат премии: "У меня уже были две награды от Президента ранее, это моя третья такая награда, и мне очень приятно, что я здесь оказалась. Я занимаюсь фортепианным искусством уже 7 лет. Мне очень нравится, и в будущем я планирую связать свою жизнь именно с этим".
Анастасия Некрашевич, лауреат премии: "Когда вручают премии, то всегда, конечно, волнительно, приятно. Я занимаюсь фортепианной деятельностью около 10 лет. Конечно, хочется покорить как можно больше вершин. Самое главное - помнить, что нет предела совершенству, есть куда расти и стремиться".
Дарья Севостьянова, лауреат премии: "Я лауреат международных конкурсов, хочу стать актрисой театра и кино. И я хочу пожелать участникам хорошего настроения, всегда верить в себя, трудолюбия, и все у них получится!"
За все время этой награды удостоены более тысячи молодых людей. Их имена занесены в книгу-летопись "Юные таланты Гомельщины".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Талантливую молодежь сегодня чествуют в Гомеле. Во дворце Румянцевых и Паскевичей состоялось торжественное вручение премий областного исполнительного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)