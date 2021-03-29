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Последние дни марта в Беларуси обещают быть теплыми, но дождливыми

29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Последние дни марта обещают быть теплыми, но дождливыми. Завтра на большей части пасмурно, пройдут осадки.  Днем от 7 до 14 градусов тепла. В среду в центральной и южной части страны потеплеет до 19, местами до 21 градуса. 

Апрель стартует теплой неустойчивой погодой

К концу недели похолодает. В пятницу днем воздух прогреется до 5-10 градусов. Прохладная погода сохранится и на предстоящих выходных.

 
 
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Последние дни марта обещают быть теплыми, но дождливыми. Завтра на большей части пасмурно, пройдут осадки.  Днем от 7 до 14 градусов тепла. В среду в центральной и...
 
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