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СК Беларуси направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых

29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На экстрадицию 39 обвиняемых направил документы Следственный комитет с начала года. Работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси преступления и скрывшихся за рубежом продолжается. Накануне в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче из России 36-летнего гражданина нашей страны. Он привлечен к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков в Минске и Лиде. 

Михаил Вавуло начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси: "Августе-сентябре 2020 года администрировал несколько деструктивных телеграм-каналов, публично призывал белорусов к участию в несанкционированных акциях. Причем делал это, указывая на конкретные действия данных лиц"

Ему грозит до 3-х лет лишения свободы. 

 
Теги: Минск
 
 
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На экстрадицию 39 обвиняемых направил документы Следственный комитет с начала года. Работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси...
 
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