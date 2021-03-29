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СК Беларуси направил документы на экстрадицию 39 обвиняемых
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа экстрадицию 39 обвиняемых направил документы Следственный комитет с начала года. Работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси преступления и скрывшихся за рубежом продолжается. Накануне в Генпрокуратуру направлены документы о выдаче из России 36-летнего гражданина нашей страны. Он привлечен к уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков в Минске и Лиде.
Михаил Вавуло начальник международно-правового отдела Следственного комитета Беларуси: "Августе-сентябре 2020 года администрировал несколько деструктивных телеграм-каналов, публично призывал белорусов к участию в несанкционированных акциях. Причем делал это, указывая на конкретные действия данных лиц".
Ему грозит до 3-х лет лишения свободы.
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На экстрадицию 39 обвиняемых направил документы Следственный комитет с начала года. Работа по установлению и задержанию лиц, совершивших на территории Беларуси...
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