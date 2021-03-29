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Биометрические платежи в Беларуси должны заработать уже в середине года

29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом в Минске журналистам рассказали эксперты в ходе конференции "Новые платежные технологии". Сегодня в стране уже есть примеры реализованных проектов с использованием биометрических данных на предприятиях торговли, сервиса и общественного транспорта. Аналитики дают прогноз: далее с учетом того, что банки будут накапливать биометрическую информацию о клиентах, новые системы можно будет интегрировать в CRM-системы в банках и ритейле. То есть, когда покупатель зайдет в магазин или банк, система сможет идентифицировать его для совершения платежей, и, используя накопленные данные, предлагать целевые продукты.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в Минске журналистам рассказали эксперты в ходе конференции "Новые платежные технологии". Сегодня в стране уже есть примеры реализованных проектов с...
 
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