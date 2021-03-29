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Президент собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПровал нового витка протестов, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам общественно-политической обстановки.
Всю прошлую неделю администраторы дестуктивных телеграм-каналов, сидя в Варшаве и Вильнюсе, пытались создать иллюзорную картинку весенней активности на улицах Минска. Зазывали людей собраться на День воли. Методы беглых радикалов становятся все изощреннее. В своих пабликах они также тиражировали сообщения о том, что якобы власти готовят теракт.
Президент: Уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить обстановку в Беларуси
А. Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить терактыВ прошлом году нас "шатали" по-всякому. Давили психологически - травили педагогов, силовиков, журналистов. Портили имущество, угрожали семьям, сливали в сеть телефоны, адреса и другие личные данные. Несмотря на все попытки, сценарий устроить в Беларуси цветную революцию не удался. Тем не менее поводов для самоуспокоения нет. Сбежавшие из страны радикалы постоянно меняют тактику, и нужно быть готовыми к любому развитию событий. Подробности совещания - в следующих выпусках.
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Провал нового витка протестов, предотвращенные теракты и обеспечение мирной и безопасной жизни в стране. Президент сегодня собрал совещание по вопросам...
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