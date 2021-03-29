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МВД запустило в режиме онлайн информационную базу о зарегистрированных транспортных средствах
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПока что сервис работает в тестовом режиме. Актуальность тема приобрела после введения с 1 января транспортного налога. Участились обращения в ГАИ, когда люди хотят получить данные о снятии с учета машин не на ходу. Для удобства автовладельцев разработана специальная программа, которая позволит удаленно узнать необходимую информацию.
Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси: "В связи с этим, учитывая эпидемиологическую обстановку, разработан специальный сервис на официальном сайте МВД, где можно получить запрашиваемые сведения в личном кабинете АИС "ГАИ-Центр". Информация содержит тип, марку, регистрационный знак, год выпуска, массу и дату регистрации ТС. Сервис работает в тестовом режиме. Представленные сведения носят исключительно справочный характер и не имеют юридической силы".
В МВД отметили, что информация о зарегистрированном транспорте на сайте может отличаться от реальной, если владельцы вовремя не подавали данные об изменениях персональных данных. Для получения официального подтверждения либо уточнения информации, правоохранительное ведомство рекомендует обращаться в регистрационные подразделения ГАИ.
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Пока что сервис работает в тестовом режиме. Актуальность тема приобрела после введения с 1 января транспортного налога. Участились обращения в ГАИ, когда люди...
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