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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД запустило в режиме онлайн информационную базу о зарегистрированных транспортных средствах Пока что сервис работает в тестовом режиме. Актуальность тема приобрела после введения с 1 января транспортного налога. Участились обращения в ГАИ, когда люди...

Пока что сервис работает в тестовом режиме. Актуальность тема приобрела после введения с 1 января транспортного налога. Участились обращения в ГАИ, когда люди хотят получить данные о снятии с учета машин не на ходу. Для удобства автовладельцев разработана специальная программа, которая позволит удаленно узнать необходимую информацию.В МВД отметили, что информация о зарегистрированном транспорте на сайте может отличаться от реальной, если владельцы вовремя не подавали данные об изменениях персональных данных. Для получения официального подтверждения либо уточнения информации, правоохранительное ведомство рекомендует обращаться в регистрационные подразделения ГАИ.