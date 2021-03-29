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Завершено расследование дела в отношении жителя Гродно

29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Хулиганство и надругательство над госсимволами. Завершено расследование дела в отношении жителя Гродно, который напал на женщину с ребенком из-за флага на их квадроцикле. Было это еще в конце августа. Неизвестный буквально атаковал семью, оскорблял, угрожал, пытался вырвать флаг Беларуси из рук ребенка. 

Дмитрий Лабоцкий, начальник Гродненского межрайонного отдела СК Беларуси: "После того, как потерпевшая попросила мужчину отойти, чтобы уехать, он схватил флаг, за который руками держалась малолетняя девочка, и стал дергать за него, чтобы выбросить. В ходе допроса потерпевшая рассказала, что очень переживала за дочь, которая сильно плакала и была напугана из-за агрессивного поведения мужчины. В результате противоправных действий обвиняемого, женщине и ребенку причинены телесные повреждения. Мужчине предъявлено обвинение".

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. 

 
Теги: Гродно
 
 
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Хулиганство и надругательство над госсимволами. Завершено расследование дела в отношении жителя Гродно, который напал на женщину с ребенком из-за флага на их...
 
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