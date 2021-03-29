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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 15 уголовных дел о беспорядках возбуждено в Гродненской области С начала акций протеста только в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел о беспорядках. Обвиняемыми признаны 18 человек. Об этом сообщает Следственный...

С начала акций протеста только в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел о беспорядках. Обвиняемыми признаны 18 человек. Об этом сообщает Следственный комитет. В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях продолжают размещать призывы принять участие в митингах, шествиях или пикетах. При этом люди, поддавшись на клич, могут стать фигурантами уголовного или административного процесса.