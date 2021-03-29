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15 уголовных дел о беспорядках возбуждено в Гродненской области
29.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС начала акций протеста только в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел о беспорядках. Обвиняемыми признаны 18 человек. Об этом сообщает Следственный комитет. В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях продолжают размещать призывы принять участие в митингах, шествиях или пикетах. При этом люди, поддавшись на клич, могут стать фигурантами уголовного или административного процесса.
Эдуард Малиновский, начальник УСК Беларуси по Гродненской области: "Следственный комитет обращает внимание родителей на имеющиеся риски, при которых подростки могут стать участниками несанкционированных мероприятий. В силу несформированной жизненной позиции ваши дети наиболее уязвимы, не осознают степень опасности и могут быть подвержены влиянию со стороны недобросовестных граждан".
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С начала акций протеста только в Гродненской области возбуждено 15 уголовных дел о беспорядках. Обвиняемыми признаны 18 человек. Об этом сообщает Следственный...
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