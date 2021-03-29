Студентку ПГУ, задержанную по подозрению в оскорблении представителя власти, отпустили из ИВС

Источник материала: Tut.by

Студентку Полоцкого госуниверситета Александру Буку, которую подозревают в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), 29 марта освободили из ИВС. Девушка была там почти трое суток — с пятницы, 26 марта. Обвинения ей не выдвинули, но изъятые при обыске технику — мобильный телефон, компьютер — не вернули. Об этом TUT.BY сообщила мать студентки Юлия Бука.



Александра Бука. Фото: racyja.com

— Алесю [так девушку называют дома] сегодня освободили из ИВС, она мне звонила из студенческого общежития. Дочь остается в статусе подозреваемой по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Телефон и компьютер, изъятые при обыске, ей не вернули, — рассказала Юлия Бука.

Александра Бука учится на 4 курсе гуманитарного факультета Полоцкого госуниверситета, на специальности «романо-германская филология».

Девушка имеет активную гражданскую позицию. В октябре она вместе с другими студентами ПГУ участвовала в видеообращении против беззакония и насилия в Беларуси после выборов. Вскоре всех действующих лиц этого ролика вызвали на беседу к прокурору Новополоцка Анатолию Авсюку.

В марте Александра Бука и еще трое студентов ПГУ участвовали во флешмобе, посвященном политзаключенным: в знак солидарности с ними молодые люди побрились наголо . После этого в вуз пришла старший помощник прокурора Новополоцка Екатерина Еремо.