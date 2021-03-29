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Студентку ПГУ, задержанную по подозрению в оскорблении представителя власти, отпустили из ИВС
29.03.2021 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Студентку Полоцкого госуниверситета Александру Буку, которую
— Алесю [так девушку называют дома] сегодня освободили из ИВС, она мне звонила из студенческого общежития. Дочь остается в статусе подозреваемой по уголовному делу об оскорблении представителя власти. Телефон и компьютер, изъятые при обыске, ей не вернули, — рассказала Юлия Бука.
Александра Бука учится на 4 курсе гуманитарного факультета Полоцкого госуниверситета, на специальности «романо-германская филология».
Девушка имеет активную гражданскую позицию. В октябре она вместе с другими студентами ПГУ участвовала в
В марте Александра Бука и еще трое студентов ПГУ участвовали во флешмобе, посвященном политзаключенным: в знак солидарности с ними молодые люди
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Александра Бука учится на 4 курсе гуманитарного факультета Полоцкого госуниверситета, на специальности «романо-германская филология».
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