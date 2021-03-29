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Этим летом детей ждут 660 лагерей Минска – почем будут путевки?

29.03.2021 17:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мар ― Sputnik. В летних лагерях столицы этим летом планируют оздоровить более 62 тысяч детей, сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

Летом в Минске будут работать более 660 лагерей различных типов, еще 30 "здравниц" – за городом. В планах – оздоровить 1 545 детей-сирот и детей, находящихся под опекой, а также 950 детей-инвалидов. На удешевление и доплату до полной стоимости путевок для этой категории детей выделят средства из городского бюджета.

В исполкоме подчеркивают: в этом году стоимость путевок в летние лагеря вырастет до 5%. Значительную часть суммы оплатит государство. В среднем путевка на 18 дней в круглосуточный лагерь обойдется в 595 рублей, из которых 215 рублей будет субсидировано. В лагерь с дневным пребыванием за 8 дней придется отдать 94 рубля, при этом дотируется почти 95% стоимости.

Сейчас лагеря к сезону готовят в соответствии с рекомендациями органов санитарного надзора и Минздрава.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость путевок в оздоровительные детские лагеря по сравнению с прошлым годом немного увеличится, однако значительную часть суммы оплатит государство.
 
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