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Руководитель гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павел Можейко вышел на свободу
29.03.2021 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненский журналист и руководитель гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павел Можейко вышел на свободу,
Однако уголовное дело в отношении Павла Можейко остается.
Как рассказал Павел, 26 марта его попросили зайти в Ленинское РОВД, а оттуда под охраной повели в прокуратуру — в соседнее здание. Там у него взяли объяснение по поводу выставки художника Алеся Пушкина — и «передали» его в СК. Оттуда же перевезли в городской ИВС, что в здании тюрьмы.
Напомним, в отношении главы «Цэнтра гарадскога жыцця» в Гродно Павла Можейко и художника Алеся Пушкина прокуратура возбудила уголовное дело. Их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Поводом для этого стал портрет Евгения Жихаря — которого некоторые считают нацистом, а некоторые — антисоветским подпольщиком, — выставленный в галерее центра.
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Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3, в Гродно
В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник
— «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.
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