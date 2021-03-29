Источник материала: Tut.by

Гродненский журналист и руководитель гродненского «Цэнтра гарадскога жыцця» Павел Можейко вышел на свободу, сообщает «Белсат». Гродненец был задержан 26 марта на 72 часа, в понедельник его отпустили. По информации «Белсата» — с формулировкой «Нет оснований для задержания».



Фото: телеканал «Белсат»

Однако уголовное дело в отношении Павла Можейко остается.

Как рассказал Павел, 26 марта его попросили зайти в Ленинское РОВД, а оттуда под охраной повели в прокуратуру — в соседнее здание. Там у него взяли объяснение по поводу выставки художника Алеся Пушкина — и «передали» его в СК. Оттуда же перевезли в городской ИВС, что в здании тюрьмы.

Напомним, в отношении главы «Цэнтра гарадскога жыцця» в Гродно Павла Можейко и художника Алеся Пушкина прокуратура возбудила уголовное дело. Их подозревают в совершении умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма. Поводом для этого стал портрет Евгения Жихаря — которого некоторые считают нацистом, а некоторые — антисоветским подпольщиком, — выставленный в галерее центра.

Что за история с выставкой и картиной в Гродно

Днем 23 марта во внутренний дворик здания на Кирова, 3, в Гродно пришли сотрудники ОМОНа. Они попытались попасть в находящийся там «Цэнтр гарадскога жыцця» и магазин «Адметнасць». Однако все было закрыто. Тогда же возникли предположения, что сотрудники милиции интересовались проходящей там выставкой художника Алеся Пушкина.

В то же самое время председатель облисполкома Владимир Караник давал интервью в прямом эфире на YouTube-канале телерадиокомпании «Гродно». Один из зрителей задал вопрос: «А что скажет наш уважаемый губернатор на то, что в городе с ведома местной власти продолжает работать рассадник БЧБ-заразы — так называемый Центр городской жизни?».

— «Центр городской жизни» — это частная организация, которая владеет зданием на правах частной собственности. Частная собственность является неприкосновенной в нашей стране. Но что касается выставки, если есть информация, что в рамках нее проводится попытка реабилитации либо героизации нацистов и их пособников, мы будем реагировать в строго установленные законом сроки. Здесь позиция собственника нас, скажем так, расстраивает. Но мы будем и дальше с ними взаимодействовать строго в законодательном ключе. Если будут признаки нарушения — а у нас с этим центром связана часть проблем, — там, где есть нарушения Административного кодекса, будут применяться меры реагирования. Что касается данного события [выставки], то проводится юридическая оценка, — ответил Владимир Караник.